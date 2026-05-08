Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 49’uncu Dönem Asteğmen ile Çavuş Celbi ant içti.

Gülseren Kışlası 4. Piyade Alay Komutanlığı’nda icra edilen töreni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile diğer askeri ve sivil yetkililer ile aileler izledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, ant içme icra edildi.



Celp adına Asteğmen Özler Şençağlı’nın konuşmasının ardından yaş kütüklerine dönem plaketleri çakıldı.

Dönem birincileri ile atış ve eğitimde başarılı olanlara ödülleri verildi.

4. Piyade Alay Komutanı Kurmay Albay Mahmut Gergin’in konuşmasıyla devam eden tören, Mücahitler Marşı’nın okunması , Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları’nın gösterisi ve tören geçişiyle tamamlandı.

-Gergin

Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin, KKTC’nin varlığını ve bütünlüğünü devam ettirmesi ve Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içerisinde özgür ve egemen olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasın katılan genç Mücahitlerin ant içtiklerini söyledi.

Ant içme töreninin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu söyleyen Gergin, “Ant içme Türk gencinin özünde var olan görev bağlılık, kanun nizam örf ve adetlere uyma ile vatan için gerektiğinde ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ inancının sesli ifadesidir.” dedi.

Gergin, cesaret, fedakarlık dürüstlük, sadakatle hizmet, ve mutlak itaate dayalı olan askerlik görevinin vatan, millet ve bayrak ülküsü etrafında kenetlenen vazife ve sorumluluk bilinciyle yerine getirileceğini belirtti.

Mücahitlere seslen Gergin, “Askerlik hizmetiniz boyunca Atatürkçü düşünce sistemine bağlı, attığını vuran ve her an muharebeye hazır, yüksek fizik ve moral gücüne sahip Kıbrıs Türkü’nün milli varoluş davasını özümsemiş birer asker olmak en temel düşünceniz olacaktır.” ifadelerini kulandı.

-Şençağlı

Asteğmen Özler Şençağlı da askerlik hizmetinin kutsal bir görev olduğunu ev ancak üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük ve mutlak itaatle yerine getirilebileceğini kaydetti.

Şençağlı, Bugün burada bizden önce sağlanan vatanın birliğini ve bütünlüğünü sürdürmek, Türk halkının canını ve malını kurtarmak için hayatını seve seve feda eden ecdadımızın kutsal emanetini devralmaktan büyük gurur ve şeref duyuyoruz.” dedi.

Şençağlı, GKK’nin gelenek ve göreneklerine uyarak ataları gibi milletin vereceği görevleri tereddütsüz yerine getireceklerini ettikleri yeminle ifade ettiklerini söyledi.

Şençağlı, devraldıkları nöbette, çağdaş KKTC’nin bağımsızlığının “yılmaz bekçileri” olduklarını kaydetti.