İskele Belediyesi, pazar günü kutlanacak Anneler Günü nedeniyle İskele ve 21 köyünde yaşayan annelere saksıda zeytin ağacı armağan ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü beş bin adet zeytin ağacının dağıtımına başlandı.

Saksı içinde hazırlanan zeytin ağaçlarının üzerinde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun, “Bir zeytin fidanı gibi sevgiyle büyüttüğünüz her şey, dünyaya güzellik katar. Anneler Gününüz kutlu olsun” mesajı yer alıyor.

Ayrıca çocukların eğitimine emek veren öğretmenler için de zeytin ağaçları hazırlanarak, okullara teslim edildi.