Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri’ne bağlı İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri ile yaşlı bakım evlerinde bulunan anneler ziyaret edilerek, Anneler Günü kutlandı.

Ziyaretlerde, Gazimağusa Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi tarafından hazırlanan çiçekler annelere verildi.

Ziyaretlerde, hayatın her döneminde sevgisiyle, emeğiyle ve fedakârlığıyla ailelerin en güçlü bağı olan annelere, yalnızca bir gün değil, bir ömür süren sevgi, sabır ve emekten dolayı teşekkür edildi.

Gazimağusa Belediyesi, başta İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri ve yaşlı bakım evlerinde olmak üzere, sevgisiyle büyüten, emeğiyle hayata yön veren, varlığıyla güç ve huzur katan tüm annelerin Anneler Günü’nü sevgi ve minnetle kutladı.