Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Küçükbaş Hayvancılar Koordinasyon Komitesi” üyelerinin dün Rum Başkanlık Sarayı önünde barışçıl bir protesto eylemi gerçekleştirdiklerini yazdı.

Habere göre komite üyeleri, hellim üretiminde kullanılan sütlerdeki küçükbaş hayvan sütü oranının, belirlenen orana ulaşabilmesi 2029 yılına kadar her yıl yüzde 5 oranında arttırılmasını içeren bir yol haritasının belirlenmesi talebinde bulundular.

Rum hükümetini, yasaları yeterince uygulamama ve gerekli kontrolleri yapmamakla suçlayan hayvancılar, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda daha sert önlemler alacaklarını da açıkladılar.

Gazete, Rum Yönetim Başkanı Nikos Hristodulidis’in de dün konuya ilişkin bir açıklamada bulunduğunu, “Menşei İsmi Korumalı Ürün” (MİK) olan hellimin üretiminde küçükbaş hayvan sütü kullanımının attırılması için çeşitli önlemler alındığını söylediğini yazdı.

Hristodulidis, bu sürecin zaman isteyen bir süreç olduğunu ve hemen sonuç alınamayacağını belirtti.

Politis gazetesi ise, küçükbaş hayvancıların dünkü eylemine geniş yer verdiği haberinde, “Hellim İzleme Komitesi’nin”, yeni koşulları değerlendirmek adına 18 Şubat tarihinde toplanacağını yazdı.

Gazete, hellim üretiminde kullanılan sütte küçükbaş hayvan sütü oranının Şubat ayında yüzde 15 olması, Mart-Ağustos aylarında ise yüzde 30’a çıkarılmasını öngören kararnamenin de söz konusu toplantıda ele alınacağını belirtirken, küçükbaş hayvancıların ise, 31 Ağustos tarihinden sonra yeni bir kararname yayınlanmasını ve süt oranının her ay yüzde 5 arttırılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Rum Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Stavros Stavru ise konuya ilişkin açıklamasında, küçükbaş hayvancıların tüm taleplerinin yerine getirildiğini, şimdiki hedefin ise küçükbaş hayvan sütünün üretiminin arttırılması olduğunu belirtti.

Küçükbaş hayvan sütünün şu anda çok düşük olduğunu öne süren Stavru, üretimin arttırılması için küçükbaş hayvancıların daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini vurguladı.

Rum Peynir Üreticileri Birliği’nden de bir açıklama yapıldığını aktaran gazete, söz konusu açıklamada, 2024 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında üretilen küçükbaş hayvan sütü miktarının, küçükbaş hayvan sütüyle üretilen ürünler ve şu andaki ihracat için yeterli olmadığının vurgulandığını yazdı.

Açıklamada, Rum hükümetinin aldığı önlemler ve milyonlarca euro’yu bulan teşviklere karşın yeterli süt miktarına ulaşılamadığı da iddia edildi.

- Hellim ihracatının yüzde 45’i İngiltere’ye

Birliğin yürütme sekreteri Mihail Kulluros ise yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın yıllık hellim ihracatının yüzde 45’inin, 18 bin tonu aşan bir miktarla İngiltere’ye gerçekleştirildiğini, İngiltere’deki tüketicinin hellimin bu halini sevdiğini dile getirdi.

Kulluros, “karma sütten üretilen hellimin tadı ve kokusunun, küçükbaş hayvan sütünden üretilen hellimden daha hafif olduğunu” belirterek İngiltere’de bu hellimin daha çok tercih edildiğini savundu.

Hellim ihracatının 2024 yılının ilk 8 ayında 31 bin 21 ton olarak gerçekleştiğini ve 239 milyon euro katkı getirdiğini vurgulayan Kulluros, ihracatın neredeyse yarısının İngiltere’ye gerçekleştiğini, diğer yarısının ise 45 ülkeye dağıldığını ifade etti.