Haravgi ve diğer gazetelere göre, Tarım Danışma Komitesi ile küçükbaş hayvan besicisinden istenilen kriterleri belirleyen bakanlık, küçük baş hayvan sütü miktarını artırmak hedefiyle bu yıl verilecek teşviklerde aranacak kriterin, geçen yılki gibi hayvan sayısı değil, her bir hayvanın verimliliği olduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca 2025 yılı için belirlenen kriterler arasında, 31 Ocak 2025 itibarıyla hayvan nüfus sayımı, sütün onaylı hellim imalathanesine teslimi, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 döneminde 10 bin 300 litrenin üzerinde süt üretimi ve süt kayıt sistemine aktif katılım da var.