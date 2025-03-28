Haravgi gazetesi küçükbaş hayvan besicilerinin, hükümete olan güvenlerinin kalmadığını ve tünelin sonunda ışık görmediğini yazdı.

Habere göre küçükbaş hayvan besicileri, bilindiği üzere, geçiş döneminin sona ereceği 2029 yılında, Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellimin öngördüğü , süt kotasının yüzde 50+1 uygulanabilmesi için kotanın yıllık yüzde 5 oranında artırılmasını talep ediyor.

Hükümetin ise bunu yapmayı ret ettiğini ve üretimin azalmasına atıfta bulunarak kotayı yüzde 20’ye düşürdüğünü yazan gazete, küçükbaş hayvan besicilerinin, Tarım Baknalığı’nın atıfta bulunduğu kotaya itiraz ettiklerini belirtti.

Habere göre küçükbaş hayvan besicileri temsilen “Astra” kanalına açıklamada bulunan Yorgos Dimitriu, Koordinasyon Komitesi toplantısında, keçi koyun sütü kotasıyla ilgili kararnamelere ve kota uygulamasında beş yıllık uzatmaya karşı davalar açılmasına karar verildiğini ifade etti.

Dimitriu Avrupa tüzüklerinin uygulanmadığı konusunda Avrupa Komisyonu’na bilgi verileceğini de söyledi.

Dimitru ayrıca denetimlerin yetersiz olduğunu, suç işleyenlerin ise cezalandırılmadığına da dikkati çekti.