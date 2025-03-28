Fileleftheros, su yeterliliğinin sağlanması için adadaki arıtma tesisi altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla yoğun çaba harcandığını yazdı. Gazete, yaşanan son gelişmelerin, Güney Kıbrıs’ın 2026 ve gelecekteki artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için kalıcı, mobil, yüzer, karada konuşlu su arıtma tesisleri kurma konusunda hareket ettiğini gösterdiğini yazdı.

Kıyılardaki stratejik noktalara yerleştirilecek yüzer su arıtma tesisleri geliştirilmesi konusunda Güney Kıbrıs’taki su dairesinin elinde yurt dışındaki 53 ekonomik kuruluştan teklif olduğunu yazan gazete, önerilerin değerlendirme aşamasında bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan hükümetin su kıtlığıyla mücadeleyle ilgili önlemlerle alakalı olarak dün bir basın toplantısı düzenlendiğini yazan gazete, Rum Tarım Bakanı Maris Panayotu’nun durumu gizlemediği gibi, güzelleştirmediğini de kaydetti.

Baf ile Limasol’un muhtemelen kuraklığın etkilerini ilk hissedecek şehirler olduğunu kabul eden Panayotu, alınan önlemlerle ilk olarak bu iki şehrin hedeflendiğini söyledi.

Politis gazetesi de haberinde kuraklık yüzünden önümüzdeki ayların zor olacağını yazdı.