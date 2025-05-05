Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü U10 Takımı, Antalya’da düzenlenen 8. Uluslararası Antalya Turnuvasından ikincilik kupası ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Konuyla ilgili K.Kaymaklı Kulübü'nden şu paylaşım yapıldı:

"Bu anlamlı başarı, hem kulübümüz hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur.

Bu gurur dolu yolculuğun mimarlarından biri olan antrenörümüz Erman Çobanoğlu, gösterdiği özveri, liderlik ve disiplinle takımını başarıya taşımıştır. Sahada ter döken minik futbolcularımız ise inançları, azimleri ve büyük yürekleriyle bu zaferin gerçek kahramanları olmuşlardır.

Turnuva boyunca gösterilen performans sayesinde bayrağımızı podyumda dalgalandırma onurunu yaşadık. Küçük yaşlarına rağmen sergiledikleri büyük duruş ve takım ruhu ile bizleri gururlandıran sporcularımıza ve onları bu noktaya taşıyan antrenörlerine minnettarız.

Küçük Kaymaklı U10 Takımı, sadece bir kupa kazanmadı; aynı zamanda sporun birleştirici gücünü, emeğin karşılığını ve yürekten gelen başarının ne denli büyük olabileceğini bir kez daha gösterdi."