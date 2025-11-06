KKTC’de “mama skandalı” olarak bilinen trajik olayın acısı hala hafızalardayken, önceki gün hayatını kaybeden 9 yaşındaki bir kız çocuğu, ülkede derin bir üzüntü ve öfke yarattı.

Mağusa’da sakin 9 yaşındaki Nijerya uyruklu Chınyere Olivia Ojoagu, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ojoagu, 2 Kasım Pazar günü rahatsızlanarak babası tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste yapılan muayenesinin ardından, hastaneden ayrıldı.

3 Kasım Pazartesi sabahı yeniden rahatsızlanan Ojoagu, saat 07.30 sıralarında tekrar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Buradan ambulansla Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne sevk edilen Ojoagu, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 12.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Polis, 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ajoagu’ya dün otopsi yapıldığını açıkladı.

Ajoagu'nun otopsisinde, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alınırken, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisinde önceki gün yaşamını yitiren 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun vefatı büyük üzüntü yarattı. Ojoagu’nun vefatıyla ilgili olarak ihmal iddiaları ortaya atıldı. Küçük kızın ailesi, kızlarının hastanedeki ihmal yüzünden yaşamını yitirdiğini iddia ediyor. Aile, kızlarının gülerek girdiği hastanede, kendisine verilen ilaçtan sonra nefesinin kesildiğini belirtiyor.

Elde edinilen bilgilere göre Mağusa'da yaşayan 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu, 2 Kasım Pazar günü sadece elindeki titreme nedeniyle ailesi tarafından Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kızın kanı alındı, test yapıldı, ardından birkaç saat gözetim altında tutuldu. Ancak doktorlar, "yarın geri gelsin" diyerek küçük Chinyere'yi o akşam evine gönderdi.

Ne var ki ertesi sabah aynı rahatsızlık yeniden başladı. Babası Osita Paul Ojoagu, kızını tekrar hastaneye götürdü. Bu kez durum ciddiydi, baba, acil serviste görevli doktorun kızının Lefkoşa Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Küçük Chinyere ambulansla Lefkoşa'ya gönderildi, ailesi de aracın arkasından umutla yola çıktı. Ama o umut, kısa sürede kabusa dönüştü.

"KIZIM GÜLÜYORDU BİRKAÇ SAAT SONRA CESEDİNİ GÖRDÜM"

Baba Osita, yaptığı açıklamada yaşadıkları travmayı gözyaşları içinde anlattı.

Baba Osıta Ajoagu, kızlarının olay günü gayet iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kızım çok iyiydi, konuşuyordu, gülüyordu. Kardeşleriyle oynadı, su istedi, içti.

Hastaneye vardığımızda kızım ayaktaydı, bizi görünce gülümsedi. Kızım tuvalete yürüyerek gitti sonrası yok. Onu sadece bir test için hastaneye getirdim. Ne olduysa MR odasında oldu. İçeride neler yaşandığını bilmiyorum. Sadece gerçeği öğrenmek istiyorum.”

Acılı baba, "Kızıma bir şeyler verdiler, bayıldı. Ondan sonra hiçbir tepki vermedi. Getirip bir odaya bıraktılar. 45 dakika kimse gelip bakmadı. Defalarca hemşire çağırdım, 'uyuyor' dediler. Temizlikçi bir kadın bile içeri girip baktı, 'uyuyor' dedi. Ama ben biliyordum o uyumuyordu."

Dakikalar sonra küçük kızın nefes almadığını fark eden anne ve baba çığlık atmaya başladı. O anda hemşireler ve doktorların odaya koştuğunu kaydeden baba Osita, "Bir baba olarak o anı izlemek ölümden beterdir. Gözlerimizin önünde kızımın kalbine bastılar, ama kalbi bir daha atmadı" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi. Aile, 9 yaşına kadar hiçbir sağlık sorunu olmayan kızlarının ölümünü "açık bir ihmal" olarak nitelendirdi.

Acılı anne Mırıam Ajoagu da kızlarının ölümünün ardından büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, “Kızım sağlıklıydı, hiçbir hastalığı yoktu. Onu kendi ellerimle hastaneye götürdüm, ama bir daha canlı göremedim.” dedi.

Aile, olayın ardından hastaneden yeterli bilgi alamadıklarını ifade etti ve “Biz sadece ne olduğunu bilmek istiyoruz. Kızımızın neden öldüğünü öğrenmek bizim hakkımız.” dedi.