New York’ta yaşayan ve sadece 27 kilogram (60 lbs) ağırlığında olan Lucy Milgrim, geçtiğimiz ay Ohio’nun Columbus şehrinde düzenlenen Arnold Sports Festivali’ne katıldı. Genç sporcu, kalabalığın önünde vücut ağırlığının tam üç katı olan 81 kilogramı tek bir hamlede kaldırarak büyük bir başarıya imza attı. Milgrim’in halihazırda USA Powerlifting organizasyonu bünyesinde kırılmış üç adet ABD rekoru bulunuyor.

Lucy’nin babası ve aynı zamanda bir güreş antrenörü olan Brett Milgrim, kızının "doğuştan güçlü bir çocuk" olduğunu ve akranlarından farklı bir fiziksel temele sahip olduğunu ifade etti. Lucy’nin spor tutkusu, küçük yaşlarda spor salonunda antrenman yapan ebeveynlerini taklit etmesiyle başladı. Haftada beş gün antrenman yapan 9 yaşındaki sporcu, babasının etkisiyle profesyonel güreş eğitimi de alıyor.

Lucy Milgrim’in ağırlık kaldırdığı videoların internette viral hale gelmesi, beraberinde tıbbi ve etik tartışmaları da getirdi. Performansı etkileyici bulanların yanı sıra, sosyal medya kullanıcıları ve bazı uzmanlar gelişme çağındaki bir çocuğun bu denli ağır yüklerin altına girmesini eleştirdi.