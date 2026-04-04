Hindistan’ın Jaipur kentinde, Rus bir fotoğrafçının çekimleri için gövdesi tamamen pembe renge boyanan 65 yaşındaki fil Chanchal hayatını kaybetti. Hayvan hakları savunucuları, filin maruz kaldığı stres ve kimyasal işlemler nedeniyle "üzüntüden öldüğünü" iddia ederken, Rajasthan Orman Departmanı olayla ilgili resmi soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında düzenlenen fotoğraf çekiminde, Rus fotoğrafçı Yulia Buruleva’nın bir model ve pembe bir fili terk edilmiş bir tapınak fonunda görüntülemesi dünya çapında tepki topladı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası başlatılan incelemeler sürerken, Chanchal isimli filin Şubat 2026’da öldüğü açıklandı. Dünya Hayvan Koruma Örgütü, hayvanın yaşlılığa bağlı nedenlerle ölmüş olabileceğini belirtse de, boyama işleminin yarattığı psikolojik ve fiziksel tahribata dikkat çekti.

Fotoğraf çekimini organize eden ekip, işlem sırasında festivallerde kullanılan yerel organik malzemelerin tercih edildiğini ve çekimin denetimli bir şekilde kısa sürede tamamlandığını savundu. Filin sahipleri ise ölümün herhangi bir yaralanma veya dış müdahale ile ilgisi olmadığını iddia etti. Ancak uzmanlar, fillerin derisinin oldukça gözenekli ve hassas bir yapıya sahip olduğunu, eğitim ve çekim sürecindeki alışılmadık durumların hayvanlarda ağır stres bozukluklarına yol açtığını vurguladı.

Dünya Hayvanları Koruma Örgütü Hindistan Direktörü Gajender Kumar Sharma, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kültür, sanat veya gelenek adı altında gerçekleştirilen bu tür uygulamalar hayvanları hayati riske atmaktadır," ifadelerini kullandı.

Hayvan hakları savunucuları, özellikle turistik bölgelerde esaret altında tutulan fillerin ticari ve sanatsal projelerde kullanılmasının yasaklanmasını talep ediyor.