KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Küçük Takımı, İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye Artistik Cimnastik Küçük Kızlar 2. Etap Müsabakası için İstanbul’a gitti.

KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesinde 5 sporcu ve 4 antrenör olmak üzere toplam 9 kişi bulunuyor. Artistik Cimnastik Küçük Takımımız, çok az bir puan farkıyla 4. sırada yer aldığı ilk etaptan sonra 2. Etap Müsabakasında ilk üçe girmeyi hedefleyecek.

Artistik Cimnastik Küçük Takımımızda şu sporcular yer alıyor:

1 Defne Conkbayir

2.Nida Toko

3.Elvin Altındağ

4.Mila Kasap

5.Aslı Aslı

Artistik Cimnastik Küçük Takımımızın antrenörleri ise şöyle:

1.Berk Aydoğan

2.Hasan Aksoy

3.Türkay Özata

4.Mustafa Erbulut

CİMNASTİK FEDERASYONU: SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan, Artistik Cimnastik Küçük Takımımızın, Türkiye Artistik Cimnastik Küçük Kızlar 2. Etap Müsabakası’nda yarışacak olmasıyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Cimnastik ailesi olarak yine büyük bir heyecan içindeyiz. Sporcularımız Türkiye Artistik Cimnastik Küçük Kızlar 2. Etap Müsabakası’nda yarışacaklar. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Çocuklarımıza ve tüm sporcularımıza, antrenörlerimize yürekten başarılar dileriz. Kafilemizin eşofman takımını alan ve her zaman yanımızda olan Soyer Arpalıklı abimize de sonsuz teşekkürler ederiz.”