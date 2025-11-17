Küçük, Güney Kıbrıs'ta bir eylem sırsında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yakılmasına yönelik açıklama yaptı.

Hasan Küçük, bu eylemin sadece bir provokasyon değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine ve şehitlerin aziz hatırasına yapılan alçakça bir saldırı olduğunu vurguladı.

Rum tarafında yıllardır sürdürülen ideolojik eğitim politikalarının, Türk düşmanlığını körüklediğini ve genç kuşakları kinle beslediğini ifade eden Küçük, “Bu zihniyet, barış değil nefret üretir. Bayrak yakmak, sadece bir bez parçasını değil, halkımızın onurunu, tarihini ve egemenliğini hedef almaktır. Bu eylemi gerçekleştirenler, Rum kilisesinin gölgesinde büyümüş, EOKA’nın hayalini taşıyan bir kuşağın temsilcileridir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının bu tür provokasyonlara karşı her zaman dik durduğunu belirten Küçük, “Biz bu topraklarda özgür yaşamak için bedel ödedik. Bayrağımız, bu bedelin simgesidir. Onu yakmaya kalkışanlar, sadece düşmanca bir tavır sergilemekle kalmaz, aynı zamanda kendi içlerindeki karanlığı da açığa vururlar” dedi.

Güvenlik güçlerine ve yargı makamlarına da çağrıda bulunan Küçük, bu tür eylemlerin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Küçük, “Bu saygısızlığı yapanlar, halkımızın değerlerine saldırmıştır. Hukuk gereğini yapmalı, bu zihniyetle mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Bayrağımıza uzanan her el, milletimizin iradesiyle karşılaşacaktır” ifadelerini kullandı.