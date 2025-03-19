Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), ülkedeki güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, artık kimsenin kendini güvende hissetmediğini savundu.

Güvenliğin sağlanmadan ekonominin ve toplumsal huzurun da mümkün olmayacağını vurgulayan KTTO, yetkilileri sorunu görmezden gelmekle eleştirdi.

KTTO’nun yazılı açıklamasında, güvenlik sorunlarının önüne geçmek için atılması gereken adımlar şöyle sıralandı:

“Nüfus sayımının yapılması, ülkeye giriş-çıkışların kontrol altına alınması, kapıların ileri teknolojiyle denetlenmesi ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi, polis teşkilatının etkinliğinin artırılması, gereksiz kadrolar yerine sahada çalışan güvenlik güçlerinin desteklenmesi, modern ekipman, güçlü istihbarat altyapısı ve caydırıcı önlemlerle suç örgütlerine karşı mücadele edilmesi”

Güvenlik sağlanmadan hiçbir sorunun çözülemeyeceği ifade edilen açıklamada, kamu harcamalarında önceliğin güvenliğe verilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, bu tehdidin büyümesine sessiz kalmayacakları, güvenlik için atılması gereken adımları desteklemeye ve eksiklikleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecekleri vurgulandı.