Birlik’ten yapılan açıklamada, “Artık hekimler isyan etmeye başladı. Bizler hastalarımıza, çocuklara, yaşlılara, kanser hastalarına ilaç bulamıyoruz.” denildi.

İlaca ve sağlığa erişim en temel Anayasal haklardan olduğu ve bunu sağlamanın devleti yönetenlerin asli ödevi olduğu belirtilen açıklamada, bugün bu görevin yerine getirilmediği savunuldu.

“Ülkede sağlığı sistemli biçimde inşa eden; halkın kamusal sağlığa, koruyucu sağlık hizmetlerine, ilaca ve tedaviye erişimini destekleyen, sistem kuran ve kurulan sistemin yürütülmesini aktif olarak denetleyen yöneticilere ihtiyaç vardır.” denilen açıklamada, eleştirilerde de bulunuldu.

- “E-reçete ve ilaç takip sistemi yıllardır bekletilmektedir”

Açıklamada, E-reçete ve ilaç takip sisteminin yıllardır bekletildiği, bu nedenle ilaçların nerede olduğu, miktarı, kimlere dağıtıldığı ve ihtiyaç miktarının belirsiz olduğu ileri sürüldü.

"Sistem olmamasının" vatandaşların ilaca erişim sorununu derinleştirdiği ifade edilen açıklamada, “Artık vakit kaybetmeden ilaç takip ve e-reçete sisteminin hayata geçirilmesi zorunludur; ertelenmesi kabul edilemez. Artık sloganlar değil, sonuç alınan, koruyucu sağlık temelli, her türlü sağlık hizmetine erişimi güvence altına alacak adımlar gereklidir.” denildi.