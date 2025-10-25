Fileleftheros gazetesi, “Erhürman Görevi Teslim Aldı ve Mesaj Verdi” başlığıyla aktardığı haberinde, Erhürman’ın, herhangi bir başarısızlığın mevcut duruma geri dönüş anlamına gelmeyeceğinin garanti edilmesini ve bu konuda zaman planlaması talep ettiğini kaydederek, Kıbrıs sorununda bu çerçevede hareket edeceğini dünkü törende açıkladığını yazdı.

Haberin devamında Erhürman’ın açıklamalarını aktaran gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da törene katıldığını belirtti. Haberde, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın veda konuşmasına da yer verildi.

Politis gazetesi “Herkesin Kazanacağı Bir Çözüm İstiyorum-Tufan Erhürman, Kıbrıs Sorunuyla İlgili Niyetlerine Dair İlk Örneği Gösterdi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Erhürman’ın müzakere süreciyle ilgili takvim talep ettiğini ve Kıbrıs Türk toplumunun, sırf müzakere olsun diye değil, Kıbrıs sorununa çözüm bulunsun diye müzakere istediğini söylediğini öne çıkardı.

Hristodulidis hükümetinin, Erhürman’ın müzakerelerle ilgili takvim talebini yorumlamaktan kaçındığını yazan gazete, bir hükümet kaynağının, Rum tarafının Kıbrıs sorununda herhangi bir takvimden yana olmadığı yönünde açıklama yaptığını belirtti.

Habere göre, söz konusu kaynak, mevcut aşamada fikir ayrılıklarını alenen beyan etmenin, müzakerelerin yeniden başlaması hedefine hizmet etmediğini ve zaman verilmesi gerektiğini kaydederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Euronews'a yaptığı ve Erhürman’ın seçilmesini olumlu bir gelişme olarak nitelediği açıklamaya atıfta bulundu.

Haber, Haravgi gazetesinde “Herkesin Kazanacağı Bir Çözümün Zamanı… Tufan Erhürman’dan Adada Kalıcı Barış ve İstikrar Çağrısı” başlığıyla manşetten, Alithia gazetesinde de “Erhürman Görevi Devraldı” başlığıyla aktarıldı.