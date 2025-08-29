Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından düzenlenen “Yüzme Yaz Kursları” tamamlandı. Kurslarda başarılı olan kursiyerlere sertifika ve madalyaları takdim edildi.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, amaçlarının kendi tesislerinde ülke sporuna katkı koymak, geleceğin yüzücülerini yetiştirmek ve su sporlarına yeni yetenekler kazandırmak olduğunu söyledi.

2 ay boyunca kursların yapılmasına katkı koyan eğitmenlere, kursiyerlere ve ailelere teşekkür eden Özsoy, gelecek yıllarda buradan çıkan yüzücülerin başarılı birer sporcu olmalarını görmeyi arzuladığını ifade etti.

Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu da emeği geçen herkese teşekkür ederek, gelecek dönemlerde de bu etkinliğin devam etmesini diledi.