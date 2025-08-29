Basketbol Federasyonu’nun bu sezon alt yapı liglerine 75 takım başvuru yaptı.

Geçtiğimiz hafta alt yapılarla yapılan toplantı sonrasında federasyon, kulüplerden hangi liglerden yer almak istediklerini sormuş ve kulüplerden başvuru almıştı.

Kulüpler de federasyona katılacakları kategorileri bildirdi.

Buna göre U 12 kızlarda 8, U 12 erkeklerde 11, U 14 kızlarda 10 ve erkeklerde 12, U 16 kızlarda 7, erkeklerde 11 ve U 18 kadınlarda 5 ve erkeklerde de 11 kulüp başvuru yaparak Toplamda 75 takım liglerde oynamak için başvuru gerçekleştirdi.