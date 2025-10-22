Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) üyelerinden Tonguç Kotak, geçirdiği göz operasyonunun ardından evinde dinlenme sürecine girdi.

Bayrak Radyo Televizyonu çalışanlarından ve uzun yıllardır basketbol muhabirliğiyle spora önemli katkılar sunan Kotak, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Türkiye’de gözlerinden operasyon geçirdi.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy ile Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Köprülü ve Ali Yöney, Tonguç Kotak’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

KTSYD olarak değerli meslektaşımız Tonguç Kotak’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz.