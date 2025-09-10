Süper Ligin yeni ekiplerinden Yeniboğaziçi Spor Kulübü, dün akşam Gazimağusa The Arkın Palm Beach Hotel’de görkemli bir dayanışma gecesi düzenledi. Katılımın yoğun olduğu gecede kulüp için hatırı sayılır miktarda katkı toplandı.

“AMACIMIZ GENÇLİĞE HİZMETTİR”

Gecenin açılış konuşmasını yapan kulüp başkanı İbrahim Özişleyen, başkanlığın bir bayrak yarışı olduğuna dikkat çekerek tek amaçlarının bölge gençliğine hizmet etmek olduğunu vurguladı. Katılan ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

PLAKET TÖRENİNDE ALKIŞLAR YÜCEL NURTUNÇ’A

Gece boyunca kulübe maddi ve manevi katkı sağlayan sponsorlara plaket takdim edildi. En büyük alkış ise saha emekçisi Yücel Nurtunç’a verilen plaket sırasında geldi. Gecenin sponsoru olan UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’ye ayrıca teşekkür edildi.

“SPORA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Konuşma yapan Nahit Öncü, Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Yeniboğaziçi’ni tebrik ederek, spora her zaman destek verdiklerini ve bu desteğin süreceğini söyledi.

DUYGUSAL ANLAR

Yıllar önce takımın teknik direktörlüğünü yapan ve Yeniboğaziçi ile küme yükselme başarısı yaşayan Niyazi Okutan, kısa konuşmasında camiayı gönülden tebrik etti.

Sunuculuğu üstlenen Hayriye Vurdu ise bağış yapanların isimlerini tek tek okuyarak teşekkürlerini iletti. Gecede toplanan yüksek miktardaki bağış, kulüp yönetiminin yüzünü güldürdü.

(Haber ve Fotoğraf: Mahmut Odacı)