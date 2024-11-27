Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 1 Aralık Pazar günü düzenlenecek olan 12. Ülker Lefkoşa Maratonu’nda yer alacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, geleneksel olarak düzenlediği maraton, bu yıl “Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla düzenleniyor. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da maratona katılarak destek verecek.

Geliri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak maraton için, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri ve bazı dernek üyeleri, LTB yetkilisi Serkan Önet ile KTSYD Merkezinde bir araya gelerek göğüs numarası aldı.

LTB yetkilisi Serkan Önet, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken, KTSYD başkanı Necati Özsoy da bu anlamlı ve özel maratonun gerçekleşmesi için emek veren ve destek olan herkese teşekkür etti.