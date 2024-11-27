KKTC Cimnastik Federasyonu, 1 Aralık Pazar günü düzenlenecek olan 12’inci Ülker Lefkoşa Maratonu’nda yer alacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, geleneksel olarak düzenlediği maraton, bu yıl “Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla düzenleniyor. Cimnastik Federasyonu heyeti, her yıl olduğu gibi bu yıl da maratona katılarak destek verecek.

Geliri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak maraton için, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya gelerek göğüs numarası aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken, Başkan Sapsızoğlu da bu anlamlı ve özel maratonun gerçekleşmesi için emek veren ve destek olan herkese teşekkür etti.