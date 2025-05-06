Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile ALFA Sigorta arasında varılan anlaşma çerçevesinde KTSYD Merkez Binası ve üyeler ALFA Sigorta güvencesi ile sigortalandı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve ALFA Sigorta Yetkilisi Ömer Şan ile yapılan görüşme sonrası sigorta güvencesi konusunda anlaşma sağlandı.

ÖZSOY: MAL VARLIĞIMIZ VE KİŞİSEL SAĞLIĞIMIZ ÖNEMLİ

KTSYD Başkanı Necati Özsoy konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, sigortalanmanın olası risklerin etkilerini minimize ettiğini, sigortalanmanın her zaman önemli olduğunu, konut ve ferdi kaza sigortası ile hem mal varlığımızın hem de kişisel sağlığımızın güvence altına alındığını belirtti. Özsoy KTSYD Merkez Binasının doğal afet, yangın, su baskını gibi durumlarda güvence altında olması ve üyelerimize Ferdi Kaza Sigortası sağlanmasının önemine değindi. Beklenmedik gelişmeler, ani kaza ve sağlık konularında sağlanacak imkanlardan dolayı ALFA Sigorta yöneticisi Ömer Şan’a desteklerinden dolayı çok teşekkür etti.

ŞAN: SPOR YAZARLARI BİZLER İÇİN ÖNEMLİ

ALFA Sigorta Yetkilisi Ömer Şan da yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy’a kendilerini tercih ettikleri için teşekkür etti. Şan ülkemizde spor basınının önemli bir rol oynadığını, KTSYD’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve bu başarılı camiaya katkı sağlamaktan son derece gurur duyduklarını ifade etti.

Şan, köklü bir sigorta şirketi olarak ülke sporuna her zaman destek verdiklerini bu desteği spor yazarlarının merkez binasını ve üyelerinin sigortalanması ile genişlettiklerini belirterek anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.