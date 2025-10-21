Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından her yıl geleneksel olarak merhum Ali Aytaç anısına düzenlenen tavla turnuvası, dün dernek merkez binasında gerçekleştirildi.

Dernek üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen turnuvada gün boyunca eğlenceli, çekişmeli ve dostane mücadeleler yaşandı.

Turnuva öncesinde konuşan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, “Merhum Ali Aytaç’ın adını yaşatmak için bu turnuvayı her yıl sürdürüyoruz. Kendisine bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz.” dedi.

Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın finalinde Çağın Özılgaz ile Necati Özsoy, üçüncülük maçında ise Burhan Gürkan ile Mustafa Evliya karşı karşıya geldi.

Finali kazanan Çağın Özılgaz, turnuvanın şampiyonu olurken;

Burhan Gürkan ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Ödüller, KTSYD yöneticileri ile Merhum Ali Aytaç’ın oğlu Hüseyin Aytaç tarafından takdim edildi.