Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, KDV oranlarındaki düzenlemenin toplumun düşük ve orta gelirli kesimlerinin daha da zor durumda bırakacağını savundu.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, KDV Oranları Tüzüğü'ndeki değişiklikle temel gıda ürünleri de dahil olmak üzere neredeyse bütün tüketim ürünlerinin KDV oranlarının artırıldığını belirtti.

Maviş, yeni düzenlemeye göre, daha önce yüzde sıfır KDV uygulanan ürünlerin oranının yüzde 5 ve yüzde 10’a, yüzde 5 KDV uygulanan ürünlerin oranının ise yüzde 10’a yükseltildiğini kaydetti.

Bu artışların, halkın günlük yaşamında vazgeçilmez olan ürünlere uygulanarak, toplumun düşük ve orta gelirli kesimlerinin daha da zor durumda bırakılacağını savunan Maviş, “Zaten yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar, bu düzenleme ile temel ihtiyaçlarını karşılamakta daha da zorlanacak” dedi.

KDV artışının, yalnızca bireylerin yaşamını değil, küçük ve orta ölçekli işletmeleri de olumsuz etkileyerek, ekonomik daralmayı hızlandıracak bir adım olduğunu öne süren Burak Maviş, şunları kaydetti:

“Enflasyonu düşüreceğiz diyenler, attıkları her adımla enflasyonu daha da körüklemektedirler. Bu adımlar, ekonomik akıldan uzaktır ve toplumun refahını hiçe saymaktadır.”

Hükümetin, toplumun alım gücünü artıracak ve gelir eşitsizliğini azaltacak politikalar üretmek yerine, her fırsatta vatandaşların cebine göz diktiğini ve krizin faturasını halka kestiğini ileri süren Maviş, “Fakirleşen halkın karşısında sermayeyi zenginleştiren bu düzen, ekonomik ve toplumsal adaletten tamamen uzaktır” dedi.

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve Hayat Pahalılığı (HP) düzenlemeleri karşısında sendikalarla ortaya koydukları mücadelenin haklılığının bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Maviş, bu anlayışa karşı 2025 yılında da kararlılıkla mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Yeni yılın adalet, eşitlik ve halkın refahını önceleyen politikaların uygulanacağı bir yıl olmasını temenni eden Burak Maviş, tüm halkı birlikte mücadeleye davet etti.