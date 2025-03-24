Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Bakanlar Kurulu’nun Disiplin Tüzüğü Değişikliğini geri çekme kararını olumlu bir adım olarak niteledi.

Sendikalar Eğitim Bakanı'nın bugün saat 16.00’da sendikaları görüşmeye çağırdığını da açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem imzasıyla yayımlanan açıklamada, söz konusu süreçte mücadele veren tüm öğretmen, destek veren örgüt sendika, siyasi parti ve halka teşekkür edildi.

Ortak açıklamada, yaşanan süreçte toplumu geren, ayrıştıran, istismara yol açan, toplumsal çatışmayı tetikleyen tüm kesimler gereğini yapmaya davet edildi.

Sendikaların Disiplin Tüzüğü ve Anayasa ile yasalar doğrultusunda bilimsel, laik nitelikli eğitim ve toplum yapısıyla ilgili duruş ve kararlılığının net olduğu vurgulanan açıklamada, bu netliğin bir kez daha Bakana iletileceği, bu doğrultuda hukuki ve eylemsel mücadelede bir an dahi tereddüt edilmeyeceğinin bir kez daha ortaya konacağı kaydedildi.