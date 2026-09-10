Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2026-2027 Akademik Yılı için başvuru ve kayıt sürecinin devam ettiğini duyurdu.

ARUCAD’dan yapılan açıklamada, üniversitenin sanat, tasarım, iletişim, müzik ve performans sanatları alanlarındaki lisans ve lisansüstü programlarıyla öğrencileri kampüsünde ağırlamaya hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2026-YKS tercih ve yerleştirme sürecinin ardından üniversite eğitimine ARUCAD’da devam etmek isteyen KKTC uyruklu adaylar ile lise eğitimini kesintisiz dört yıl KKTC liselerinde tamamlamış TC uyruklu adaylar ve üçüncü ülke vatandaşları için başvuru ve kayıt süreçlerinin sürdüğü belirtildi.

ARUCAD’da eğitim almak isteyen adaylar için burs başvurularının da devam ettiği belirtilen açıklamada, yüzde 100 burs imkanından yararlanmak isteyen adaylar için burs mülakatının 17 Eylül’de olduğu ifade edildi.

Açıklamada, üniversitenin yaratıcı üretimi destekleyen stüdyo, atölye, laboratuvar ve sahne altyapısının yanı sıra farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getiren uluslararası kampüs ortamıyla öğrencilerine disiplinlerarası bir eğitim deneyimi sunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, üniversite eğitimine yaratıcı alanlarda devam etmek isteyen adayların başvuru ve kayıt süreçleri hakkında bilgi almak için “kibrisaday.arucad.edu.tr” adresini ziyaret edebileceği veya 0533 873 85 85 numaralı telefondan Aday İletişim Ofisi’ne ulaşabileceği ifade edildi.