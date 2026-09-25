LAÜ dekanları, müdürleri, bölüm başkanları, öğretim elemanları ve idari yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirilen Akademik Genel Kurul Toplantısı’nda Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen konuşmasını, “2025-2026 Akademik Yılı’nın değerlendirmesi ve 2026-2027 Akademik Yılı’ndan beklentiler” olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirdi.

Yükselen toplantıda sözlerine bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, LAÜ’nün tarihinde ikinci kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler arasında en çok öğrencinin tercih ettiği üniversite olduğunu hatırlatarak başladı. Yükselen, elde edilen bu başarıda emeği geçen Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne, akademik ve idari kadroya, Tanıtım Ofisi’ne ve tüm çalışanlara teşekkürlerini sundu.

Toplantıda Yükseköğretim kurumlarını derecelendiren ve sıralayan QS (Quacquarelli Symonds) tarafından ilan edilen 2027 QS Dünya Üniversite Sıralamaları’nda LAÜ’nün bir kez daha dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alarak ilk bin bandında sıralandığını ve ayrıca QS dünya Üniversiteleri alan sıralaması 2026 sonuçlarına göre üniversitenin ekonomi ve ekonometri alanında önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Yükselen, ilgili alanda dünya’da ilk 500’e girmeyi başardıklarını ve üniversitenin 451-500 bandına yer aldığını ifade etti.

Yükselen kurul toplantısı sonunda, 10 yıldır üniversitede hizmet veren akademik personele teşekkür plaketi takdim etti.