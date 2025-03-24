Ülkemizin önde gelen sigorta şirketlerinden ALFA Sigorta, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında örnek bir davranış sergileyerek ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.

KKTC Muhtarlar Derneği, ALFA Sigorta’nın katkılarıyla 2420 adet gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilen yardım kapsamında, ada genelinde bulunan 242 muhtarlığa, her biri kendi bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 10’ar adet gıda kolisi teslim edildi.

KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna vurgu yaparak, ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda muhtarlarla iş birliği yapan ALFA Sigorta’ya ve şirketin direktörü Ömer Şan’a teşekkür etti. Darbaz, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekerek, yardımların ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu belirtti.

Darbaz, “Bu duyarlı davranışı için ve gerçek ihtiyaç sahiplerine paketleri ulaştırmak için muhtarlarla çalışan ve muhtarların her zaman yanında olan Alfa Sigorta’ya ve direktörü Ömer Şan’a teşekkür ediyor Ramazan ayının paylaşmanın ve yardımın ayı olduğunu bu vesile ile bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.