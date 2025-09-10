Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul yöneticileri ve okul temsilcileri aracılığıyla yaptıkları çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, çalışmanın, okulların 5 Eylül itibariyle fiziki koşulları, öğretmen ihtiyacı ve teknolojik donanımlarıyla ilgili eksiklikleri ortaya koyduğunu belirterek, bu eksikliklerin yalnızca eğitimcilerin değil tüm toplumun geleceğini yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

-“Okulların yüzde 57’sinde tadilat ve tamirat çalışması bulunuyor”

Anket verilerine göre, okulların yüzde 57’sinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde devam eden ve henüz tamamlanmamış tadilat ve tamirat çalışması bulunduğunu ifade eden Gelener, bu çalışmaların sınıfların boyanması, tuvaletlerin yenilenmesi, bahçe düzenlemeleri gibi küçük ölçekli işlerden, okul binalarının yıkılıp, yeniden yapılmasına kadar uzandığını belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları 8 Eylül Pazartesi günü başlamasına rağmen okulların içinde bulunduğu durumun Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin eğitim planlamasındaki eksikliğini ve yetersizliğini ortaya koyduğunu ileri süren Gelener, “Çocukların eğitim hakkı, hazırlıksız açılan binalara ve tamamlanmamış inşaatlara terk edilemez” dedi.

Ayrıca okulların yüzde 21’inde konteyner sınıflar bulunduğunu kaydeden Gelener, konteyner sınıfların, eğitimde geçici olması gereken çözümlerin kalıcı hale getirildiğini gösterdiğini savundu.

İyi bir eğitim sisteminin nitelikli kadrolarla mümkün olduğunu ifade eden Süleyman Gelener, okulların yüzde 57’sinde psikolojik danışman ve rehber öğretmen olmadığını, yüzde 47’sinde ise özel eğitim öğretmeni ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Öğretmen yardımcıları konusunda ciddi yetersizlik yaşandığını da öne süren Gelener, şunları belirtti:

“Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atama yapılmamakta, Okul Aile Birlikleri yetkileri dışında istihdam yapmak zorunda kalmaktadır. Buna rağmen, mevcut gayrı yasal istihdamların yanı sıra 25 öğretmen yardımcısı daha gerekmektedir.”

-“Okulların büyük kısmı çağdaş eğitim için gerekli donanımdan yoksun”

Ankete göre, okulların büyük kısmının çağdaş eğitim için gerekli donanımdan yoksun olduğunu ifade eden Süleyman Gelener, okulların yüzde 55’inde akıllı tahtanın eksik olduğunu, yüzde 47’sinde teknoloji destekli özel eğitim araçları olmadığını, yüzde 43’ünde ses sistemi eksikliği bulunduğunu, yüzde 38’inde internet altyapısının yetersiz olduğunu kaydetti.

Okullarda öğrencilerin bilgisayara erişiminin de yüzde 38 oranında eksik olduğunu belirten Gelener, “Bu tablo, eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştirmektedir” dedi.

Öğrenci ve okul güvenliğinin yalnızca okul yönetimlerine bırakıldığını, bu durumun ciddi riskler yarattığını, kalabalık sınıfların eğitimin niteliğini düşürdüğünü, yeterli sayıda münhal açılmamasının, öğretmenlerin motivasyonunu azalttığını ifade eden Gelener, “Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin tanılama süreci velilerin rızasına bırakılmakta, bu da hem öğrencilere hem öğretmenlere büyük sorunlar yaratmaktadır” dedi. Gelener, okullarda sosyal-sportif alanların, oyun parkları ve gölgelik alanların da yok denecek kadar az olduğunu kaydetti.

-Talepler

“Okulların açılışları kaosla değil, heyecanla olmalıdır” diyen KTÖS Eğitim Sekreteri Gelener, taleplerini şöyle sıraladı:

“Tüm tadilat ve tamiratlar eğitim yılı hazırlıkları başlamadan bitirilmelidir. Yarım inşaat halinde hiçbir okul açılmamalıdır. Konteyner sınıflar kaldırılmalı ve yerlerine kalıcı derslikler yapılmalıdır. Her okula tam zamanlı rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni atanmalıdır. Okullardaki teknolojik donanım eksiklikleri giderilmeli ve tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Öğrenci ve okul güvenliği yalnızca okul yönetimlerinin inisiyatifine bırakılmamalı, tüm paydaşların katkısıyla belirlenecek eğitim politikalarıyla desteklenmelidir.”