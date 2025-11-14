KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, saat 12.30’da ailelerle birlikte Lefke İstiklal İlkokulu önünde olacaklarını kaydederek, “Tüm duyarlı kesimleri, eğitimdeki bu adaletsizliği yerinde görmek ve çocuklarımızın yanında olmak üzere Lefke’ye davet ediyoruz” dedi.

Burak Maviş, eğitimde fırsat eşitliği ve güvenli öğrenme ortamları için yıllardır verdikleri mücadelenin bir parçası olarak, okulların içinde bulunduğu durumu bir kez daha kamuoyunun dikkatine getirme sorumluluğunu taşıdıklarını belirtti.

“Şampiyon Meleklerimizi kaybettiğimiz o acı günden bu yana 1013 gün, Lefke İstiklal İlkokulu’nun deprem fizibilite raporunun tamamlanmasının ve binaların boşaltılmasının üzerinden ise 14 ay geçmiştir” diyen Maviş, geçen süreye rağmen okulda herhangi bir güçlendirme veya yeniden inşa çalışması başlatılmadığını kaydetti. Maviş, bu gecikmenin, çocukların ve öğretmenlerin her gün risk altında eğitim görmeye devam etmesine yol açtığını ifade etti.

-“Konteynerler kalıcı olmamalı”

Yakın zamanda Baf’ta meydana gelen depremin, özellikle batı bölgesindeki okullarda endişe yarattığını belirten Maviş, “Kullanımdan çıkarılan binaların tehlike arz ettiği açıkken, konteyner sınıfların kalıcı bir çözüm gibi dayatılması kabul edilemez bir yaklaşımdır” dedi.

1580’de Piri Paşa Sıbyan Okulu olarak eğitim hayatına başlayan okulun, 1953’de yeni binasına taşınarak, bölgeye hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Maviş, Lefke gibi 500 yıllık eğitim kültürüne sahip bir bölgede, geçici çözümlerle çocuklara eğitim verilmeye çalışılmasının hem eğitim etiğine hem de toplumsal vicdana aykırı olduğunu kaydetti.

“Sıbyan mektebinden bugüne uzanan köklü bir eğitim geleneğine sahip Lefke halkına reva görülen bu tablo, adaletsizlik ve ihmalkârlığın göstergesidir” diyen Maviş, “Görmezden gelme, duymazdan gelme ve çözüm üretmeme anlayışının artık kabul edilemez olduğunu” belirtti.