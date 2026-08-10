Ülke genelinde yürütülen muhaceret denetimlerinde ikamet izinsiz yedi kişi tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, muhaceret denetimleri İçişleri Bakanlığı Göç Denetim Merkezi koordinasyonunda, ilçe kaymakamlıkları ve Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hafta boyunca altı ilçede yapıldı.

Denetimlerde, kişilerin ülkedeki yasal ikamet statüleri kontrol edilirken, ikamet izini bulunmayanlar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Ülkede yasal statüsü bulunmayan kişilerin tespit edilmesi ve kayıt dışı ikametin önüne geçilmesi hedeflenen denetim ve kontrollerin ülke genelinde devam edeceği belirtildi.