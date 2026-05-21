Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki bir öğretmenle ilgili iddialara dikkat çekerek, konu hakkında çok yönlü ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Sendika yetkilileri, sendikada örgütlü okul öğretmenleri ile birlikte Hala Sultan İlahiyat Koleji önünde basın açıklaması yaptı.

-Karaoğulları

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları konuşmasında, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde bir öğretmenin, “cinsel istismar, cinsel saldırı ve çocuk istismarı” ithamlarıyla polise şikayet edildiğini belirterek, söz konusu olayın basın aracılığıyla gündeme getirildiğini ifade etti. Karaoğulları, söz konusu öğretmenin beş yıldır okulda görev yaptığını dile getirdi.

Geçen hafta çok sayıda öğrencinin, söz konusu öğretmenle ilgili “öğrenci-öğretmen” ilişkisinin suistimal edildiğine dair okul öğretmenlerine bilgi verdiğini, öğretmenlerin de, konuyu Okul İdaresi’ne aktardığını anlatan Karaoğulları, Okul İdaresi’nin soruşturması çerçevesinde konuyu velilere ilettiğini, veliler aracılığıyla polise şikayet edilen öğretmenin ise 19 Mayıs Salı günü yurtdışına çıkış yaparken, tutuklandığını belirtti.

Bu olayın münferit bir olay olmadığını söyleyen Karaoğulları, konuyla ilgili çok yönlü ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

-“Taraf ve takipçi olacağız”

Sendika olarak sürecin salim, şeffaf, çok yönlü olarak araştırılmasına dair taraf ve takipçi olacaklarını belirten Karaoğulları, uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve çocuk hakları ile ilgili yasalara göre de, takip sürecinin şeffaf bir şekilde ortaya konulması gerektiğini ifade etti, olayın toplumda infial yarattığına işaret etti.

Aldıkları bilgiye göre, konunun, Okul İdaresi tarafından Eğitim Bakanlığı’na aktarıldığını dile getiren Karaoğulları, 18 Mayıs Pazartesi günü Eğitim Bakanlığı’nın ilgili daire müdürünün okula geldiğini ve söz konusu öğretmenin okul ile ilişiğinin kesildiğine dair okul müdürüne bilgi verdiğini söyledi.