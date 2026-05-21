Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), vatandaşlar ile müteahhitlerden tahsil edilen ruhsat ve altyapı harçlarının amacı doğrultusunda kullanılmadığını savunarak, bu kaynakların altyapı yatırımlarına yönlendirilmesini sağlayacak yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

KTİMB yazılı açıklamasında “Halktan toplanan harçlar nereye gidiyor?” diye sordu ve hükümet ile ilgili kurumları çağdaş, şeffaf ve hesap verebilir bir sistem kurmaya davet etti.

Açıklamada, ülkede altyapı, trafik ve otopark sorunlarının giderek büyüdüğü belirtilerek, seyrüsefer ruhsat harçları ile otopark katkı paylarının amacı doğrultusunda kullanılmasının birçok sorunun çözümüne katkı sağlayacağı ifade edildi.

Seyrüsefer ruhsat harçlarının “yol yıpranma bedeli” adı altında toplandığı belirtilen açıklamada, buna rağmen yolların bakımsız olduğu, belediyeler tarafından tahsil edilen otopark katkı paylarına rağmen ise kentlerde otopark sorununun devam ettiği ileri sürüldü.

KTİMB AR-GE ekibinin araştırmalarına göre gelişmiş ülkelerde ruhsat harçlarının kullanım alanlarının yasa ile açık şekilde düzenlendiği belirtilen açıklamada, toplanan kaynakların yol, kaldırım, kanalizasyon, yeşil alan, otopark ve benzeri kamusal altyapı yatırımlarında kullanıldığı kaydedildi.

KKTC’de ise benzer bir yasal zorunluluk ve şeffaf denetim mekanizmasının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bazı belediyelerin müteahhitlerden hukuki dayanağı olmadığı öne sürülen ek harç taleplerinde bulunulduğu, bu talepleri kabul etmeyen müteahhitlerin ise “inşaat durdurma” ve “mühürleme” gibi uygulamalarla karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

“Hiçbir kurum veya makam yasaların üstünde değildir” denilen açıklamada, üyelerin yasal haklarını korumak amacıyla gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.