Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği iş birliğinde bu yıl ilk kez hayata geçirilen “İyilikte Yarışıyoruz” projesi kapsamında finale kalan öğrenciler, ödül olarak düzenlenen İstanbul ve Bursa gezisinde vakıf medeniyetinin izlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen proje ile gençler arasında yardımlaşma, gönüllülük, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Bu yıl pilot okul olarak belirlenen Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri, yaklaşık bir ay boyunca sosyal fayda odaklı çeşitli görevleri yerine getirerek yarışmada finale kalmaya hak kazandı.

Öğrenciler süreç boyunca çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirdi, şehitlik ve kabir ziyaretlerinde bulundu, huzurevleri ile hastaları ziyaret ederek sosyal sorumluluk faaliyetlerine katıldı. Hayvan sevgisi ve toplumsal duyarlılık temalı etkinlikler de yarışmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Yarışma kapsamında dereceye giren öğrenciler için hazırlanan kültürel gezi programı, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün “Hayal Et, Keşfet, Vakfet” programıyla birleştirildi. Bu çerçevede KKTC’den gelen 26 öğrenci, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Bursa’da misafir edildi.

Program boyunca öğrenciler hem tarihi vakıf eserlerini ziyaret etti hem de vakıf kültürünün sosyal hayattaki yansımalarını yerinde gözlemleme imkânı buldu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen bilgilendirme programında öğrencilere eğitim olanakları anlatılırken, Kuzey Kıbrıs’tan yapılacak başvurularda “İyilik Gönüllüleri” için özel burs imkânı sağlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Gezi kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mihrişah Valide Sultan İmareti, çeşitli müzeler ve sosyal yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü Hayır Çarşısı ziyaret edildi. Öğrenciler ayrıca Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Yıldız Hamidiye Camii başta olmak üzere çok sayıda tarihi vakıf eserini yakından inceleme fırsatı buldu.

Hayır Çarşısı ziyaretinde gençler, ihtiyaç sahibi çocuklarla birlikte alışveriş yaparak dayanışma çalışmalarına doğrudan katıldı. Ayrıca ihtiyaçlı aileler için hazırlanan yemek dağıtım süreçlerini yerinde gözlemleyerek gönüllülük faaliyetlerine destek verdi.

Gerçekleştirilen saha ziyaretleri sayesinde öğrenciler, vakıf anlayışının temelinde yer alan paylaşma ve toplumsal fayda kültürünü uygulamalı olarak deneyimledi.

Programın kapanış bölümünde öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi. TC Vakıflar Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Suat Faruk Giray, Kuzey Kıbrıs’tan gelen gençleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile yürütülen iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Giray ayrıca gençlerin gönüllülük temelli çalışmalara yönelmesinin toplumsal açıdan büyük değer taşıdığını vurgulayarak, projeye katkı koyan Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Evkaf İyilik Gönüllüleri Ekibi’ni tebrik etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi yetkilileri ise gençlerin iyilik ekseninde geliştirdiği çalışmaların geleceğe dair umut verdiğini belirterek, vakıf kültürünü yeni nesillere aktarmaya yönelik projelerin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini ifade etti.