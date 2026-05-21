TDP, hükümete, " kamuoyunda ciddi tartışma yaratan protokolde ısrar edilmemesi gerektiği" çağrısı yaptı.

TDP Mağusa İlçe Başkanı Olgu Tansuğ, yazılı açıklamasında, konunun yalnızca teknik ya da sektörel bir mesele olmadığını belirterek, protokolün, Anayasa, rekabet hukuku, kamu yararı, eşitlik ilkesi ve dijital egemenlik açısından da tartışmalı hale geldiğini kaydetti.

Anlaşma ile ilgili bazı maddelerde Anayasa’ya aykırılık bulunduğu yönündeki iddialara da işaret eden Tansuğ, TDP olarak dijitalleşmeye, fiber altyapı yatırımlarına ve çağdaş haberleşme sistemlerinin güçlendirilmesine karşı olmadıklarını, ülkenin güçlü ve erişilebilir bir dijital altyapıya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Tansuğ, haberleşme altyapısının ve kamu kaynaklarının rekabeti ortadan kaldıracak şekilde tek bir şirket lehine düzenlenmesine de karşı olduklarını ifade ederek, diğer firmaların internet hizmeti sunmasının engellenmesinin, hem sektörü hem de vatandaşın seçme hakkını tehdit ettiğini ifade etti.

Fiber altyapı yatırımlarının şeffaf, denetlenebilir, rekabete açık ve tüm paydaşların dahil edildiği bir modelle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Tansuğ, yerli internet servis sağlayıcılarının yıllardır ülkenin iletişim altyapısının ayakta kalmasına katkı koyduğuna dikkat çekti.

Hükümete de çağrıda bulunan Tansuğ, Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken, kamuoyunda ciddi tartışma yaratan protokolde ısrar edilmemesi gerektiğini kaydetti.