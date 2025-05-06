Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmenlere bakanlık tarafından baskı uygulandığı gerekçesiyle eyleme gitti.

Açıklamada, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu’nun Disiplin Tüzüğü ile ilgili olarak Bekirpaşa Lisesi’ne gönderildiği ve öğretmenlere baskı uyguladığı ileri sürülerek, eyleme gidildiği açıklandı.

Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu’nun okula giderek öğretmenlere baskı uygulamaya çalıştığını savunarak, öğretmenlerin ise buna tepki olarak üçüncü ders saatinde eylem yaptığını belirtti. Açıklamada, İnanıroğlu’nun okuldan ayrılmasıyla eylemin sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Çağdaş, laik ve bilimsel eğitimi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Laik ve demokratik toplum yapımız için tüm baskı ve tehditlere rağmen mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi.