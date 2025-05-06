İskele Belediye Tiyatrosu'nun “Hırsız Var” oyunu Afyonkarahisar’da sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar Belediyesi’nin daveti üzerinde 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Afyonkarahisar Kocatepe Tiyatro Festivali’ne katılan Sami Yakar yönetmenliğindeki İskele Belediye Tiyatrosu, son oyunu Hırsız Var’ı Afyon’da tiyatro severlerle buluşturdu.

Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, tiyatro sanatçısı Tarık Paputçuğlu, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler’in yanı sıra Afyon halkının izlediği Hırsız Var isimli oyunun bitiminde sahneye davet edilen İskele Belediyesi Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar, severlere seslendi.

Yakar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının selam ve sevgilerini iletyerek başladığı konuşmasında, nazik davetlerinden ötürü Afyonkarahisar Belediyesi’ne teşekkür etti.

Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız da festivalin anısına, İBT Yönetmeni Sami Yakar’a anı plaketi taktim etti.