Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliği protokolü imzaladı.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü’nde imzalanan protokol, kadınların mühendislik, mimarlık ve planlama alanlarında daha fazla yer almasını, teknik mesleklerde görünürlüklerinin ve liderliklerinin artırılmasını hedefliyor.

Protokole KTMMOB adına Genel Sayman Nevter Zafer Cömert, GİKAD adına ise Başkan İçim Çağıner Kavuklu imza koydu.

Protokol kapsamında, mühendislik, mimarlık ve planlama alanlarına yönelik farkındalık çalışmalarının erken yaşlardan itibaren başlatılması ve yaş gruplarına uygun eğitim modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede seminerler, atölyeler, uygulamalı çalışmalar, meslek tanıtım etkinlikleri, teknik geziler, “tasarla-uygula” temalı etkinlikler ve ekip çalışmasını teşvik edecek yarışmalar düzenlenmesi planlanıyor. Su yönetimi, atık yönetimi, iklim krizi, deprem, yangınlar ve dirençli kentler gibi güncel başlıklar üzerinden çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar yapılması da protokol kapsamında yer alıyor.

- “Protokol kadınların mesleki gelişimlerine katkı sunacak, genç kızların teknik mesleklere yönelimini teşvik edecek”

Kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının deneyimlerini genç nesillere aktaracağı söyleşi programları ile sesli kitap, çocuk kitabı ve tiyatro gibi yaratıcı projeler de iş birliği çerçevesinde değerlendirilecek.

İş birliğine İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs’ın da destek vereceği belirtilen açıklamada, KTMMOB ve GİKAD’ın, genç kızların teknik mesleklere yönelimini teşvik edecek, kadınların mesleki ağlarını geliştirmelerine ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer almalarına katkı sağlayacak ortak projeler üzerinde çalışacağı kaydedildi.