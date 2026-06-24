Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarım sektörünün sürdürülebilir gelişimi açısından yeni pazarlara erişimin önemli olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği finansmanı ve Dünya Bankası teknik desteğiyle yürütülen, Kıbrıs Türk tarımsal ürünlerinin Yeşil Hat üzerinden Avrupa Birliği pazarlarındaki ticaret potansiyelini ortaya koymayı amaçlayan çalışma çerçevesinde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası’ndan uzmanlar yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da toplantıya katılarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışma kapsamında, Kıbrıs Türk tarımsal ürünlerinin Avrupa Birliği pazarlarına erişim imkânlarının geliştirilmesi, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde ticaret hacminin artırılması ve üreticilerin uluslararası pazarlarda daha etkin yer alabilmelerine yönelik fırsatların ele alındığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca, tarım sektörünün rekabet gücünün artırılması, ihracat potansiyelinin geliştirilmesi ve üreticilerin Avrupa Birliği standartlarına uyum süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi.

- Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarım sektörünün sürdürülebilir gelişimi açısından yeni pazarlara erişimin önemine dikkat çekerek, üreticilerin uluslararası ticarette daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.