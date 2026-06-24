Kuzey Kıbrıs'ın jeopolitik öneminden başlayarak; jeolojisi, meteorolojisi, ulaşım, turizm, coğrafi işaretleri, maden ve enerji kaynakları gibi 18 bölümden oluşan 600 sayfalık kitabın tanıtımı, yarın saat 18.00’de Lefkoşa’da Saçaklı Evde yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Hizmet Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Esen Yalın Aktoprak’ın verdiği bilgiye göre, Kıbrıs adasının coğrafi konumu itibariyle sahip olduğu stratejik öneminden yola çıkılarak hazırlanan kitap, DAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ve İstanbul Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Doç Dr. Ahmet Ertek’in editörlüğünde yaklaşık 15 aylık bir çalışmanın ürünü olarak yayıma hazırlandı ve basıldı. Aktoprak, tanıtıma tüm ilgi duyanları katılmaya çağırdı.