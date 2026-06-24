“Times of Israel” in ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze Barış Planı’nın, Birleşmiş Milletlerin 28-3 kararı temelinde uygulanmasından sorumlu Barış Kurulu idari kolunun gelecek hafta Güney Kıbrıs’ta toplanacağı haberi Riknews Rum hükümet kaynakları tarafından doğruladı.

Aynı kaynaklara göre, heyet Rum hükümet yetkililerinden de görüşme talep etti. Görüşmenin Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Rum hükümet çevreleri, Güney Kıbrıs’ın Barış Konseyi’ne gözlemci statüde olduğunu hatırlatarak, bu toplantıda yer almayacağına işaret etti.

Öte yandan Cyprus Mail “Times of Israel”i kaynak göstererek toplantının Güney Kıbrıs’taki bir tatil beldesinde yapılacağını yazdı. Toplantıya Barış Kurulu’nun yürütme kurulu, Filistin Yönetimi’ndeki Gazze idari komitesi ve Trump tarafından Gazze’ye özel temsilci olarak atanan Nikolay Mladenov’un ofisinden bir temsilcinin katılacağı aktarıldı.

Habere göre bazı Barış Kurulu üyeleri Gazze’dek acı yaşanırken Güney Kıbrıs’taki bir tatil beldesinde toplantı yapılacak olmasından rahatsızlık belirterek davetli listesinin kısıtlanmasına karar verdi.