İskele bölgesi sevilen sayılan bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele bölgesinde birçok çocuk hayatına dokunan ve sevilen bir kreş öğretmeni olan Gülşen Demirhan bugün vefat etti.

Yardımsever kişiliğiyle bilinen ve yıllarca İskele’de bulunan bir kreşte öğretmenlik yapan çocukların Gülşen annesi olarak bilinen Demirhan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere bölgeyi yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın İskele’de kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığına defnedilecek.