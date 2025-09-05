Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Futbol Federasyonu ile yaşanan sıkıntı ve sorunlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun 37 yıldır düzenlenen geleneksel KTSYD Kupası futbol karşılaşmasını yasaklaması, dernek yönetim kurulu üyelerinin maçlara giriş akreditasyonlarını yapmaması sonraki yürütülen görüşmeleri ve süreci anlattı.

BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir’in de katıldığı ve KTSYD’ye destek verdiği basın toplantısında, KTFF başkanının kararlarının, haber alma ve haber verme özgürlüğüne müdahale olduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kişmir, basın mensubunun düşünce ve yorumlarından dolayı yasaklandığı ve dışlandığı her yerde BASIN-SEN’in bulunacağını ve gazetecinin yanında olacağını söyledi.

Basın toplantısında, KTSYD Başkanı Necati Özsoy, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir’i desteğinden dolayı teşekkür ederek süreci anlatan metin okudu. Başkan Özsoy’un konuşması şöyle:

“Değerli basın mensupları ve üyelerimiz,

KTSYD ile KTFF arasında bir süreden beridir devam eden olumsuz gelişmeler üzerine bugün burada bu basın toplantısını düzenleme ve spor kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Gönül arzu ederdi ki, her yıl böylesi zamanlarda olduğu gibi bugün burada toplanıp gelenekselleşen KTSYD Kupası karşılaşmasının detaylarını konuşalım, ancak bu gelenek KTFF Başkanı Sertoğlu ve Yönetim Kurulu tarafından kırıldı ve yok sayıldı.

Değerli basın mensupları ve üyelerimiz,

KTSYD’nin 5 Temmuz tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’nda üyelerimizden oybirliği ile aldığım güvenoyu ile başkanlığımda 2’nci dönemime, büyük bir onur ve gururla başladım.

Genel Kurul hazırlık sürecine, bizler KTFF ile KTSYD arasında yaşanan gerginlik ile girmiş, projelerimizi ve derneğimizi nasıl daha iyi noktalara taşıyacağımızı konuşacağımız yerde, zamanımızı bu sorunu ortadan kaldırmak ve ülkemizin en büyük spor federasyonu olan KTFF ile yeniden ve sağlıklı bir diyalog kurma girişimleri ile geçirdik. KTFF Başkanı Sayın Sertoğlu’nun uzlaşmaz tavrı süreci bu noktaya taşıdı. Ancak bugün düzenlemek gereği duyduğumuz bu basın toplantısıyla, kendi tarafımızdan süreci hukukçularımıza devredip, yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağımızı ve biz KTSYD Yönetim Kurulu olarak da her daim başımız dik ve onurumuzla çalışarak, 1983’ten bugüne kadar görev yapan tüm başkanlarımız ve yönetici arkadaşlarımızla bugünlere getirdiğimiz derneğimizi nasıl daha iyi noktalara taşıyacağımıza odaklanacağız.

Süreç içerisinde oluşan bilgi kirliliğini ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak adına bugün basının ve üyelerimiz önünde son bir kez yaşanılan süreci özetlemek isterim.

Çünkü süreç içerisinde yaşanılan bazı olaylar, bilinçli veya bilinç dışında farklı anlatılıp veya anlaşılıp konuşulunca, uzlaşı ile çözülebilecek olan bu olay, ne yazık ki bugünkü noktaya gelmiş, getirilmiştir.

Değerli basın mensupları ve üyelerimiz,

KTFF Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu’nun geçmişte katıldığı televizyon programlarında ve düzenlediği basın toplantılarında şahsım adına yaptığı hakarete varan söylemleri nedeniyle, aramızın mesafeli olduğu aşikâr, bilinen bir gerçekliktir.

Geçmişte bu söylemler kamuoyu önünde gerçekleşmiş, bizler de tüm hukuki haklarımızı saklı tutup, yazılı olarak gerekli cevabı Sayın Sertoğlu’na vermiştik.

Yine genel kurulumuzdan kısa süre önce düzenlediğimiz Sporun Oscarları Ödül Gecesi’ne davet edilmediğini söyleyen KTFF Başkanı Sertoğlu, ödül gecesinin hemen akabinde katıldığı televizyon programında kendi üslubuyla süreci değerlendirmiş ve KTSYD Yönetim Kurulu üyelerine bir takım yasaklar getirileceğini vurgulamıştır.

Ödül gecesinin ertesi günü KTSYD Kupası’nın iptal edilmesi, zaten sürecin ipini ateşleyen unsur olmuştur. Bizler KTSYD Yönetim Kurulu olarak, Sayın Hasan Sertoğlu’nun üslubundan rahatsızlık duysak da, ülkemiz futbolu ile ilişkilerimizi koparmamış, sporun vizyonu olan ülkemiz futbolunu hem takip etmiş, hem de kendi organizasyonlarımızda ödüllendirerek, onurlandık. Ancak Sayın Sertoğlu, kendi şahsı adına almadığı bir davetten kaynaklanarak, KTSYD ile ilişkilerini koparma yolunu seçmiş, kendi hırslarına yenilmiştir.

Yine Sayın Sertoğlu’nun yapmış olduğu açıklamanın ardından, bizler “karar açıklanıncaya kadar” geçerli olacak olan ilişkileri askıya alma kararımızın ortadan kalktığını açıklamış, davet konusunda bir eksikliğimiz olup olmadığı konusunda Sayın Sertoğlu ile diyalog kurma çağrısı yapıp, bundan sonraki organizasyonlarımızda daha hassas davranacağımızı yapmış olduğumuz ilk açıklamada da belirtmiştik.

Bu tartışmalar gölgesinde girdiğimiz genel kurulumuzda, üyelerimizin oybirliğiyle onayını alarak yeni yönetim kurulumuz ile yeni bir sayfa açarak göreve başlamış, genel kurulumuzda yaptığım konuşmada da süreci özetleyip, KTFF ile diyalog çağrısını yinelemiştim.

Üyelerimiz ile uzun uzun tartışılan sürecin ardından, Genel Kurulumuzun Divan Başkanı ve derneğimizin 3’üncü başkanı Hasan Hastürer, birçok kez Sayın Sertoğlu ile görüşme talebinde bulunmuş, sonrasında gerçekleşen görüşme sonuçsuz kalarak, bir diyalog masası kurulamamıştır.

Genel Kurul öncesinde de geçmiş yönetim kurulumuzdan 4 arkadaşımız, Hasan Sertoğlu ile görüşme zeminini oluşturmayı denemiş buradan da olumlu sonuç alınamamıştır.

Yani bizler birçok kez görüşme zeminini zorlamış, diyalog kurarak, bir sorun varsa ortadan kaldırmak açısından, muhatabımızla konuşmayı tercih eden bir pozisyonda olduğumuzu söylemek isterim.

Hep sağduyu ve sabırla girişilen temasların sonuç vermesini arzulayarak, beklemeyi tercih etmiş, bu beklemeden dolayı zaman zaman kendi çevremizden de eleştirilerin odağında kaldığımızı da vurgulamalıyım. Bizim amacımız futbolumuzun ve ülke sporumuzun daha iyi noktalara ulaşmasıdır. Bu yaşanan gergin ortamdan beslenemeyecek kadar, ülke sporumuzu önemsiyoruz.

Ancak bizim olmazsa olmazımız da, özgür düşüncemiz, basın ve düşünce özgürlüğümüzdür. Bizler bulunduğumuz konum gereğince ülke sporunu takip eden tüm meslektaşlarımızın etik kurallar dahilinde düşüncelerini özgürce kamuoyu ile paylaşmalarını, kendi yorumlarını yapmalarını istedik, destekledik ve teşvik ettik. Bu demokrasinin ve basın özgürlüğünün en temel maddesidir.

Sırf birilerinin istediği gibi konuşup, yorum yapılmıyor diye herhangi bir spor yazarının belirli çevreler tarafından hedef gösterilmesi, aşağılanması ve tehdit edilmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Bunu da üzülerek söylemek istiyorum, bazı arkadaşlarımızın da bu söylemleri normalleştirme gayretleri de bizleri aynı eşdeğerde üzmüştür. Bu noktada da takdiri siz değerli kamuoyuna bırakıyorum.

KTFF Başkanı Sertoğlu, düzenlediği bazı basın toplantılarında ve katıldığı televizyon programlarında şahsıma yönelik “Tetikçi”, “Para alarak program yapan Başkan” ,“Dernek bunlara mı kaldı?” gibi suç teşkil eden ve aşağılayıcı kelimeler kullanmıştır.

Tüm bunlara rağmen hukuksal haklarımı saklı tutarak, kendisiyle mesafeli bir yaklaşım sergilemeyi tercih ettim.

Futbol karşılaşmalarına yapılacak olan basın akreditasyonlarının KTSYD’de olan yetkisini KTFF bünyesine çeviren Sayın Sertoğlu, 37 yıldır oynanan KTSYD Kupası’nın oynanmayacağını ve benim başkanlığımdaki Yönetim Kurulu’nun da maçlara akredite yapılmayacağını söyledi. Bu söylemlerini de aldığı kararlarla resmileştirdi.

Sayın Sertoğlu yine, katıldığı bir televizyon programında bu kararların alınmasının gerekçesini, KTSYD’nin ödül gecesine davet edilmemesi ve bunun geçmişteki birikimlerle beraber vesile olduğunu söylemiştir. Ayrıca benim yönetimimde yer alan kardeşim Ahmet Özsoy’un ve benim bu makamda bulunduğumuz sürece bu kararından vazgeçmeyeceğini ifade etmiştir. Buna gerekçe olarak ise geçtiğimiz sezon kendisini acımasızca eleştirdiğimizi söylemiştir. Yani eleştiriye açık olmayan bir federasyon başkanı karşımızda duruyor. Bugün kendisini eleştiren her spor yazarı için de aynı uygulama yürürlüğe girebilir endişesi taşıdığımızı belirtmek isterim.

Kısacası KTFF’nin almış olduğu tüm yasak kararları, tamamen şahsi ve keyfidir.

Biz her zaman kurumsal anlamda ikili ilişkileri sağlıklı bir şekilde sürdürmekten yana bir tavır aldık. Hâlâ da arıyoruz.

KTFF Başkanı ile önceki yönetim kurulunda bulunan 4 arkadaşımızın görüşmeleri, 3’üncü başkanımız Hasan Hastürer’in görüşmeleri, avukatımız tarafından KTFF gönderilen yazılı ihbardaki diyalog çağrımız ve sonrasında görüşme talep edilen ve bu talebe icabet eden bazı yönetim kurulu üyelerimizin görüşmeleri hep olumsuz sonuçlanmıştır.

Tümünde de Sayın Sertoğlu hiç hatası, yanlışı yokmuş gibi, görüşme yaptığı kişilere kardeşim Ahmet Özsoy ve başkan olarak beni suçlu gösteren bir üslup sergilemiş, konuyu kişiselleştirmiştir.

Ayrıca derneğimiz tarafından düzenlenen sporda başarılılar ödül gecesine davet edilmediği için özür dilememiz gerektiğini talep etmiş, aksi takdirde geri adım atmayacağını ifade etmiştir.

Ben göreve geldiğim ilk günden beri saygı ve sevgi çerçevesinde başkanlık görevimi layıkı ile sürdürmeye özen göstermiş, herkes ile iyi ilişkiler içerisinde olmuş, hayatım boyunca da kimseyle ne kavga etmiş ne de bu şekilde iftiralara uğramış bir kişiyim.

Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza devam edip, tüm kurumlarla işbirliği içinde yolumuza devam edeceğiz. Tüm üyelerimizin haklarını da korumak için her türlü mücadelede çekinmeden yer alacağımızı gerekirse yargı yoluna da başvuracağımızı ifade etmek isterim…

Bu bağlamda diyalog kapımızın her zaman sonuna kadar açık olduğunu vurgulayarak, KTFF’ye gönderdiğimiz ve akredite edilmeyen üyelerimizin, neden akredite edilmediklerinin gerekçelerinin yazılı olarak tarafımıza gönderilmesini talep ettiğimiz avukatımız tarafından hazırlanan ihbarnamede yazanları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sözü Yönetim Kurulumuzdan Serkan Soyalan’a bırakmadan önce, bu saatten sonra sürecin takibinin avukatlarımız tarafından yapılacağını belirtirken, başlayacak olan futbol sezonunda mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar dileriz.”