Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, KTFF başkanı ve yönetim kurulu üyelerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erhürman’a Puma tarafından özel olarak üretilen KKTC Milli Takım forması takdim edildi.