Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İlaç ve Eczacılık Dairesi önünde basın açıklaması yaparak Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'i istifaya çağırdı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 28 yıllık daire personelinin, soğuk zincir gerektiren bazı kanser, nöroloji ve şeker ilaçları gerekli koşullarda taşınmadığı için teslim almadığını, bu nedenle Sağlık Bakanı tarafından görev yerinin değiştirildiğini savundu.

Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderildiğini belirten Bengihan, yazıda ilaçların teslimat sırasında olması gereken 2-8 derece sıcaklık arasında bulunmadığının ifade edildiğini aktardı.

Bengihan, teslimat kutusunda bulunması gereken sıcaklık kayıt cihazının da yer almadığını, bu nedenle doğrulama yapılamadığını söyledi.

Olayların ardından Sağlık Bakanı'nın Daire Müdürü aracılığıyla ilaçların teslim alınması talimatı verdiğini savunan Bengihan, görevini yapan çalışanın ödüllendirilmesi gerekirken görev yerinin değiştirildiğini iddia etti.

Bengihan, bu kararın diğer çalışanların gözünü korkutmak amacıyla alındığını ileri sürdü.

Güven Bengihan, İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü'nün zaman zaman reçetesiz ilaç verilmesi emri verdiğini de iddia etti.

İlaç alımlarında da düzensizlikler yaşandığını söyleyen Bengihan, sözleşme gereği 10 iş gününde teslim edilmesi gereken bazı ilaçların daireye bir ay sonra getirildiğini savundu.

Güven Bengihan ayrıca, uygunsuzluk gerekçesiyle ilaç alım süreçleri dışında bırakılan bazı şirketlerin, Sağlık Bakanı'nın talimatıyla yeniden süreçlere dahil edildiğini ileri sürdü.

Hakan Dinçyürek'in toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek pek çok siyasi karar aldığını iddia eden Bengihan, Başbakan Ünal Üstel'e Dinçyürek'i görevden alma çağrısında bulundu.

Halk sağlığına daha fazla özen gösteren bir Sağlık Bakanı istediklerini kaydeden Bengihan, Dinçyürek'i istifaya davet etti..