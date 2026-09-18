Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB), sağlık alanında değerli hizmetleri bulunan emekli hemşire Şefika Hoca’nın vefatından duyduğu üzüntüyü bildirerek, kendisine Allah’tan rahmet sevenlerine baş sağlığı diledi.

KTHEB Başkanı Ali Özgöçmen yayımladığı başsağlığı mesajında, mesleğine büyük bir sevgi ve özveriyle bağlı Şefika Hoca’nın, 1958 yılından itibaren adada yaşanan zorlu dönemlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını ve sayısız hayatın kurtarılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Türk sağlık hizmetlerinin gelişmesine ve ilk Türk hastanesinin kuruluşuna önemli katkılar sunan Şefika Hoca’nın, emeklilik döneminde de hizmetten kopmayarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Merkezi’nin kuruluşunda görev aldığını kaydeden Özgöçmen, Hoca’nın uzun yıllar boyunca sağlık alanına değerli hizmetlerde bulunduğunu aktardı.

Özgöçmen, mesajında, “Mesleğine adanmışlığı, insan sevgisi ve sağlık hizmetlerine yaptığı katkılarla hemşirelik camiamızda derin izler bırakan Şefika Hoca’nın değerli mirası, meslektaşları ve kendisinden sonraki nesiller tarafından daima saygı ve minnetle hatırlanacaktır… KTHEB olarak, merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm hemşirelik camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerini kullandı.