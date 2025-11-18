Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) Tıp Fakültesi heyeti, uluslararası iş birliği ağını güçlendirme hedefiyle 17 Kasım 2025 Pazartesi günü İstanbul'da önemli temaslarda bulundu.

Heyet, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi yetkilileri ile bir araya gelerek gelecekteki potansiyel iş birliklerinin zeminini oluşturdu.

KSTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Altuntaş ile KSTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Teralı'nın hazır bulunduğu toplantıya İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi Dekan ve Dekan Yardımcısı, BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi'nden ise üst düzey yöneticiler katıldı.

Görüşmelerin gerçekleştiği BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi, Türkiye'de hem JCI hem de Temos akreditasyonlarını birlikte başarıyla alan ilk hastane olma özelliğini taşıyor.

Aynı zamanda bu kurum, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin afiliye (uygulama) hastanesi olarak tıp eğitimi ve uygulamasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Toplantı sırasında ele alınan ana konular; ortak bilimsel projeler, klinik araştırmalar, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile tıp fakültesi öğrencileri için klinik staj ve intörnlük imkanları oldu. KSTÜ Tıp Fakültesi'nin vizyonu detaylıca paylaşılırken, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin köklü akademik birikimi ile BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi'nin ileri teknolojisi ve zengin klinik vaka portföyünün sunduğu fırsatların altı çizildi. Görüşmeler, tüm taraflar için de yenilikçi ve sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturması beklentisiyle sona erdi.

KSTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Teralı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün attığımız bu adım, KSTÜ Tıp Fakültesi'nin ulusal ve uluslararası ölçekte daha görünür ve etkili hale gelmesi yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Kolektif olarak sahip olunan güçlü akademik ve klinik kapasitenin, bu iş birliği ile daha da verimli bir hale getirileceğini düşünüyoruz. Karşılıklı iyi niyetle yürütülen bu ön görüşmelerin en kısa sürede resmi bir protokolle taçlandırılmasını bekliyoruz."