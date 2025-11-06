Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, toplumun huzurunu kaçıran suçlarda caydırıcı cezanın kamu yararının gereği olduğunu ifade ederek, yargının bu tür suçları hafife almasının söz konusu olmadığının altını çizerek, “Ülkemiz bu suçlardan derin yara aldı” dedi.

Serdal Gündüz ve Amir Shakerifard, karar duruşması için bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Serdal Gündüz 15, Amir Shakerifard 6 yıl hapse mahkum edildi.

Duruşmada, İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ve sanık avukatları Doğa Zeki ile Talat Tanca hazır bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurundaki duruşmada kararın açıklanması öncesinde olgular aktarıldı.

-“Yargının bu tür suçları hafife alması söz konusu değil”

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, toplumun huzurunu kaçıran suçlarda caydırıcı cezanın kamu yararının gereği olduğunu vurgulayarak, yargının bu tür suçları hafife almasının söz konusu olmadığının altını çizdi.

Sahtekarlıkla para temin eden Serdal Gündüz’ün bu suçu iki yıl süresince defaten işlediğine işaret eden Cemaller, suçun anlık değil planlı şekil işlendiğini kaydetti. Gündüz’ün sahte öğretime başlama izni düzenlediğini, üniversitenin parasını keyfi şekilde harcadığını, sahte belge ve sahte resmi belge düzenleme suçlarını işlemeyi alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Cemaller, Gündüz’ün sahte üniversite diploması düzenlediğini ve tedavüle sürdüğünü de ifade etti.

-“Ülkemiz bu suçlardan derin yara aldı”

Bu suçların ülkedeki tüm üniversiteler hakkında olumsuz algı oluşturduğunu vurgulayan Cemaller, “Ülkemiz bu suçlardan derin yara aldı” dedi. Cemaller, sahtekarlıkla işlenen suçlarda ciddi artış söz konusu olduğuna vurgu yaptı.

Amir Shakerifard’ın gerçeğe aykırı ders notu kaydı yapılmasını sağlayarak, diş hekimliği için sahte diploma temin ettiğini ve diplomayı tedavüle sürdüğünü söyleyen Cemaller, sahte diplomalı diş hekimi olmanın, insan sağlığına çok ciddi zarara neden olabileceğini vurguladı.

Bazı suçlarda sadece sanığı ıslah etmek değil kamu yararı ilkesinin ağırlık kazandığının altını çizen Cemaller, bu çerçevede toplumu korumak adına etkili ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

Sanıklar hakkındaki hafifletici sebepleri de sıralayan Cemaller, sanıkların suçlarını kabul ederek, adaletin tecelli etmesine katkı koyduğunu ancak sanıklara en uygun cezanın uzun süreli hapis cezası olduğunu kaydetti.

Serdal Gündüz’e itham edildiği davalardan 15’er ve 6’şar yıl, Amir Shakerifard’a ise itham edildiği davalardan 6’şar yıl hapis cezası verildiğini açıklayan Cemaller, cezaların birlikte çekileceğini kaydetti.