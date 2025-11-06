Eğitim ve halk dansları camiası sevilen, sayılan bir simasını gen. Yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

47 yaşındaki öğretmen Ahmet Akarsu, bu sabah evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Yıllarını müziğe adamış, Kıbrıs Türk halk dansları müziklerinin icrasında büyük emekleri bulunan değerli müzisyen Ahmet Akarsu sabah saat 07.00 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akarsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Türk halk danslarının sahnede hayat bulmasında büyük katkıları olan Ahmet Akarsu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.